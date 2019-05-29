//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЗинченко похвастался в сборной Украины золотом, добытым в Англии

Зинченко похвастался в сборной Украины золотом, добытым в Англии


фото: instagram
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко привез золотые награды, завоеванные в Англии, в лагерь национальной сборной

Об этом сообщает Xsport .

Украинец завоевал с "Манчестер Сити" три трофея в нынешнем сезоне - чемпионат Англии, Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Сейчас Зинченко в составе сборной готовится к отборочным матчам против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

  • Напомним, 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал впечатляющее фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

29 мая, 2019 среда

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать