Зинченко похвастался в сборной Украины золотом, добытым в Англии
29 мая, 2019, 09:51
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко привез золотые награды, завоеванные в Англии, в лагерь национальной сборной
Об этом сообщает Xsport .
Украинец завоевал с "Манчестер Сити" три трофея в нынешнем сезоне - чемпионат Англии, Кубок английской лиги и Кубок Англии.
Сейчас Зинченко в составе сборной готовится к отборочным матчам против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).
- Напомним, 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал впечатляющее фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
Читайте также
-
-
-
-
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски