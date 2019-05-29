Зинченко похвастался в сборной Украины золотом, добытым в Англии

29 мая, 2019, 09:51

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко привез золотые награды, завоеванные в Англии, в лагерь национальной сборной

Об этом сообщает Xsport .

Украинец завоевал с "Манчестер Сити" три трофея в нынешнем сезоне - чемпионат Англии, Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Сейчас Зинченко в составе сборной готовится к отборочным матчам против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).