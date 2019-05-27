Зинченко показал, как посетил родных в Радомышле

27 мая, 2019, 16:00

Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко приехал к родным в Радомышль

Фотографию с Житомирщине Зинченко опубликовал на своей странице в instagram.

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко сейчас находится в расположении сборной Украины, которая готовится к поединкам отбора Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

В это время Зинченко успел побывать на награждении "Шахтера", в котором он воспитывался, и съездить к семье в родной Радомышль.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@ zinchenko_96) 26 Май 2019 в 10:38 PDT