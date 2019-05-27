Зинченко показал, как посетил родных в Радомышле
27 мая, 2019, 16:00
Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко приехал к родным в Радомышль
Фотографию с Житомирщине Зинченко опубликовал на своей странице в instagram.
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко сейчас находится в расположении сборной Украины, которая готовится к поединкам отбора Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).
В это время Зинченко успел побывать на награждении "Шахтера", в котором он воспитывался, и съездить к семье в родной Радомышль.
- Напомним, сегодня стало известно, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызывал в национальную команду 34-летнего голкипера "Александрии" Юрия Панькова.
- Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как ассистент Хосепа Гвардиолы Микель Артета интересовался у него по поводу одного из футболистов киевского "Динамо" .