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Espreso.tvСпортЗинченко показал, как посетил родных в Радомышле

Зинченко показал, как посетил родных в Радомышле


фото: instagram
Двукратный чемпион Англии в составе "Манчестер Сити" Александр Зинченко приехал к родным в Радомышль

Фотографию с Житомирщине Зинченко опубликовал на своей странице в instagram.

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко сейчас находится в расположении сборной Украины, которая готовится к поединкам отбора Евро-2020 с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня).

В это время Зинченко успел побывать на награждении "Шахтера", в котором он воспитывался, и съездить к семье в родной Радомышль.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Публикация от Alex Zinchenko (@ zinchenko_96)

 

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