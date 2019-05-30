Заявления Джулиани не повлияют на поддержку США Украини, - Уолкер

30 мая, 2019, 11:18

Заявления адвоката президента США Рудольфа Джулиани и обвинения в адрес сына Джо Байдена не повлияют на поддержку США украинского народа

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, пишет Укринформ .

По его словам, следует отличать "настоящие отношения с Украиной", контакты с новой президентской командой от того, что появляется в американских СМИ перед выборами президента США.

"Это все наш внутренний политической нарратив", - отметил Волкер.

Напомним, в марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma, где раньше работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии.

По информации американского издания, решение Луценко "в некоторых кругах рассматривалось как попытка заручиться поддержкой администрации Трампа своему боссу и союзнику, действующему президенту Петру Порошенко".

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

В интервью корреспонденту телеканала "Интер" он сказал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский находится в руках людей, которые выступали против президента США Дональда Трампа.