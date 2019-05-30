//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗаявления Джулиани не повлияют на поддержку США Украини, - Уолкер

Заявления Джулиани не повлияют на поддержку США Украини, - Уолкер


фото: ukrinform
Заявления адвоката президента США Рудольфа Джулиани и обвинения в адрес сына Джо Байдена не повлияют на поддержку США украинского народа

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер, пишет Укринформ .

По его словам, следует отличать "настоящие отношения с Украиной", контакты с новой президентской командой от того, что появляется в американских СМИ перед выборами президента США.

"Это все наш внутренний политической нарратив", - отметил Волкер.

Напомним, в марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании бизнесмена Николая Злочевского Burisma, где раньше работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - вероятного кандидата в президенты США от Демократической партии.

По информации американского издания, решение Луценко "в некоторых кругах рассматривалось как попытка заручиться поддержкой администрации Трампа своему боссу и союзнику, действующему президенту Петру Порошенко".

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

В интервью корреспонденту телеканала "Интер" он сказал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский находится в руках людей, которые выступали против президента США Дональда Трампа.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать