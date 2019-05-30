//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗадержание двух активисток в Крыму: РФ запугивает всех с проактивной позицией, - Климкин

Задержание двух активисток в Крыму: РФ запугивает всех с проактивной позицией, - Климкин

Россия пытается запугать граждан с активной позицией путем задержания женщин-активистов

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией", - написал он.

Министр добавил, что вскоре со своими зарубежными коллегами обсудит этот инцидент.

Напомним, в четверг, 30 мая, силовики задержали в Крыму двух активисток "Крымской солидарности" Зудиеву и Салиеву. Они занимаются правами детей.

Их обвиняют в демонстрации запрещенной символики.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать