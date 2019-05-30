Задержание двух активисток в Крыму: РФ запугивает всех с проактивной позицией, - Климкин

30 мая, 2019, 18:35

Россия пытается запугать граждан с активной позицией путем задержания женщин-активистов

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией", - написал он.

Министр добавил, что вскоре со своими зарубежными коллегами обсудит этот инцидент.

Напомним, в четверг, 30 мая, силовики задержали в Крыму двух активисток "Крымской солидарности" Зудиеву и Салиеву. Они занимаются правами детей.

Их обвиняют в демонстрации запрещенной символики.