Задержание двух активисток в Крыму: РФ запугивает всех с проактивной позицией, - Климкин
30 мая, 2019, 18:35
Россия пытается запугать граждан с активной позицией путем задержания женщин-активистов
Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Twitter.
"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией", - написал он.
Министр добавил, что вскоре со своими зарубежными коллегами обсудит этот инцидент.
Напомним, в четверг, 30 мая, силовики задержали в Крыму двух активисток "Крымской солидарности" Зудиеву и Салиеву. Они занимаются правами детей.
Их обвиняют в демонстрации запрещенной символики.