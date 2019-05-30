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Espreso.tvОбществоСиловики задержали в Крыму двух активисток "Крымской солидарности" Зудиеву

Силовики задержали в Крыму двух активисток "Крымской солидарности" Зудиеву

Лутфие Зудиеву задержали сотрудники силовых структур по дороге с рынка в г. Джанкой. Мумину Салиеву задержали в Бахчисарае

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Отмечается, что Салиева - жена фигуранта второго Бахчисарайской дела "Хизб ут-Тахрир".

Им вменяют ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций или других атрибутики или символики, пропаганда или публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Активисток везут в Центр по противодействию экстремизму в Симферополе.

 

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