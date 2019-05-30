Супрун рассказала, как Минздрав уменьшит количество фальшивых справок о вакцинации
30 мая, 2019, 17:54
Количество фальшивых справок о вакцинации уменьшится когда заработает электронная медицинская карта
Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook .
В Украине набирает большой масштаб ситуация с фальшивыми справками о вакцинации, в частности от кори, говорится в сообщении.
"К сожалению, в Украине придумали н"овый метод" отдать ребенка в садик, не сделав прививки: купить фальшивую справку о вакцинации", - отметила Супрун.
И. о. министра отметила, что для того чтобы исключить выдачу поддельных справок, введут электронную медицинскую карту.
"Все данные о прививках будут внесены в электронную систему, поэтому исчезнет возможность прибегать к манипуляциям", - отметила она.
Супрун напомнила, что получить вакцину КПК (против кори, паротита и краснухи) могут все: любые ограничения отменены.
- Напомним, 30 мая Верховный Суд Украины подтвердил обязательность вакцинации детей, признав законным отказ руководства одного из детсадов г. Славута в посещении заведения ребенком, не получившим обязательных прививок.
- По данным Минздрава с начала 2019 году в Украине корью заболели 50 тыс. 749 человек, из них 26 тыс. 844 - дети.
- Всего с начала вспышки корью заболело более 100 тыс. человек, от кори умерли 37 человек.