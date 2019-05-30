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Espreso.tvОбществоСупрун рассказала, как Минздрав уменьшит количество фальшивых справок о вакцинации

Супрун рассказала, как Минздрав уменьшит количество фальшивых справок о вакцинации

Количество фальшивых справок о вакцинации уменьшится когда заработает электронная медицинская карта

Об этом заявила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook .

В Украине набирает большой масштаб ситуация с фальшивыми справками о вакцинации, в частности от кори, говорится в сообщении.

"К сожалению, в Украине придумали н"овый метод" отдать ребенка в садик, не сделав прививки: купить фальшивую справку о вакцинации", - отметила Супрун.

И. о. министра отметила, что для того чтобы исключить выдачу поддельных справок, введут электронную медицинскую карту.

"Все данные о прививках будут внесены в электронную систему, поэтому исчезнет возможность прибегать к манипуляциям", - отметила она.

Супрун напомнила, что получить вакцину КПК (против кори, паротита и краснухи) могут все: любые ограничения отменены.
 
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