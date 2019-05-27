МЗ: с начала года корью в Украине заболели более 50 тыс. человек

27 мая, 2019, 18:11

С начала 2019 году в Украине корью заболели 50 тыс. 749 человек, из них 26 тыс. 844 - дети

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

В течение последней недели, с 17 по 23 мая 2019 года, корью заболели 1 тыс. 483 тыс. человек, в том числе 807 детей, говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (291 больной, из них 112 детей), Хмельницкой (124/85), Киевской (107/55), Тернопольской (103/69) областях и Киеве (128/58) .

Минздрав призвал департаменты здравоохранения Ривненской, Закарпатской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей, где наибольшее количество больных корью, усилить меры противодействия заболеванию и повысить уровень иммунизации.

В Хмельницкой области в рамках дополнительных мероприятий иммунизации было вакцинировано 14 тыс. 764 человек, что составляет 52,9% от запланированного количества.

Отмечается, что подобные кампании по вакцинации происходили во Львовской и Винницкой областях, где в феврале вакцинировали соответственно 20 тыс. и 12 тыс. школьников. Сейчас более 90% школьников Львовской области защищены от кори.

Всего с начала года в Украине корью заболели 50 тыс. 749 человек, из них 26 тыс. 844 - дети, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, по состоянию на 23 мая 2019 в Украине было более 862 тыс. 580 доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.