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Espreso.tvОбществоОбязательность вакцинации детей подтвердил Верховный Суд

Обязательность вакцинации детей подтвердил Верховный Суд

Верховный Суд Украины признал законным отказ руководства одного из детсадов Славуты в посещении заведения ребенком, который не получил обязательных прививок

Об этом сообщает LB .

Решение Верховного Суда обнародовано в судебном реестре, говорится в сообщении.

Отмечается, что жительница Славуты проиграла разбирательство в Верховном Суде с детским садом, который отказал в посещении ее непривитому ребенку.

Отмечается, что в сентябре 2016 сына истицы приняли в детский сад без обязательной прививки против дифтерии, коклюша и столбняка, которую делают в 18 месяцев, из-за отсутствия вакцины.

В период с октября 2016 по июнь 2017 года ребенок не посещал дошкольное учреждение, а когда мама решила вернуть его в садик, ей отказали в приеме.

Отмечается, что делать прививки ребенку женщина не стала, сославшись на недоверие качеству вакцины, и обратилась в суд.

Славутский горрайонный суд обязал детский сад не препятствовать ребенку в получении дошкольного образования. Однако Апелляционный суд Хмельницкой области отменил это решение, сославшись на то, что право на получение дошкольного образования неразрывно связано с обязанностью проходить профилактические прививки, которые гарантируют безопасность как самого ребенка, так и окружающих.

Верховный Суд поддержал мнение апелляционной инстанции, указав, что в этом случае истец противопоставляет индивидуальное право отказаться от прививки общему интересу общества и других родителей и их детей, говорится в сообщении.

"Требование обязательной вакцинации населения против особо опасных болезней, исходя из необходимости охраны общественного здоровья, а также здоровья заинтересованных лиц является оправданным. В данном случае превалирует принцип важности общественных интересов над личными", - говорится в решении суда.

Отмечается, что право малолетнего сына истца на образование в дошкольном учебном заведении было временно ограничено в связи с тем, что сама истица, не доверяя качеству вакцины (должным образом не мотивировав свое недоверие или невозможность применить вакцину, которой она доверяет), не соблюдала календарь обязательных прививок и отказалась от очередной прививки.

Отмечается, что постановление суда кассационной инстанции вступает в силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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