Правительство на 8 млрд сократило расходы на субсидии и направило их на выплату пенсий
Соответствующее решение правительства опубликовали на официальном сайте.
В целом расходы на выплату субсидий уменьшили на 13,55 мрд грн, однако 5,54 млрд грн направили на выплату субсидий в денежной форме (монетизацию субсидий), говорится в сообщении.
Большую часть средств, на которые правительство уменьшило расходы на субсидии, направили на погашение дефицита Пенсионного фонда. На эти цели выделили 7,88 миллиарда гривень.
Кроме этого, правительство увеличило расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов (до 13,67 миллиона гривень) и протезирование (до 88,18 миллиона гривень).
Перераспределение государственных социальных расходов, в первую очередь, связано с переходом на систему монетизации субсидий.
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