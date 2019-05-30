//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство на 8 млрд сократило расходы на субсидии и направило их на выплату пенсий

Правительство на 8 млрд сократило расходы на субсидии и направило их на выплату пенсий


фото: 0362
Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении государственных социальных расходов: 8 млрд грн, запланированных на выплату субсидий, направили в Пенсионный фонд

Соответствующее решение правительства опубликовали на официальном сайте.

В целом расходы на выплату субсидий уменьшили на 13,55 мрд грн, однако 5,54 млрд грн направили на выплату субсидий в денежной форме (монетизацию субсидий), говорится в сообщении.

Большую часть средств, на которые правительство уменьшило расходы на субсидии, направили на погашение дефицита Пенсионного фонда. На эти цели выделили 7,88 миллиарда гривень.

Кроме этого, правительство увеличило расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов (до 13,67 миллиона гривень) и протезирование (до 88,18 миллиона гривень).

Перераспределение государственных социальных расходов, в первую очередь, связано с переходом на систему монетизации субсидий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

29 мая, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать