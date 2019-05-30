Правительство на 8 млрд сократило расходы на субсидии и направило их на выплату пенсий

30 мая, 2019, 13:05

Кабинет министров Украины принял решение о перераспределении государственных социальных расходов: 8 млрд грн, запланированных на выплату субсидий, направили в Пенсионный фонд

Соответствующее решение правительства опубликовали на официальном сайте.

В целом расходы на выплату субсидий уменьшили на 13,55 мрд грн, однако 5,54 млрд грн направили на выплату субсидий в денежной форме (монетизацию субсидий), говорится в сообщении.

Большую часть средств, на которые правительство уменьшило расходы на субсидии, направили на погашение дефицита Пенсионного фонда. На эти цели выделили 7,88 миллиарда гривень.

Кроме этого, правительство увеличило расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов (до 13,67 миллиона гривень) и протезирование (до 88,18 миллиона гривень).

Перераспределение государственных социальных расходов, в первую очередь, связано с переходом на систему монетизации субсидий.