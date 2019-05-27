Стали известны все соперники "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов

27 мая, 2019, 11:10

"Динамо" узнало всех соперников по квалификации Лиги чемпионов в сезоне-2019/20

Об этом сообщает "Трибуна".

"Динамо" стартует с 3-го раунда квалификации в пути лиг. Киевляне будут сеяными, ведь у них второй рейтинг (65,0) среди всех участников этой стадии, выше только у "Порту" (93,0). С другого раунда квалификации стартуют сеяные "Базель" (54,5), "Олимпиакос" (44,0) и ПСВ (37,0), а также несеянные "Виктория" (33,0), "Истанбул" (10,5 ) и ЛАСК (6,25). Они сыграют между собой, но жеребьевка 3-го раунда пройдет до окончания двухматчевой серии 2-го раунда, поэтому известно, что в 3-м раунде сеяными будут "Порту" (93,0), "Динамо" (65,0), "Лион" (61,5), победитель пары во 2-м раунде с участием "Базеля" (54,5).

В число несеяных попали победитель пары во 2-м раунде с участием "Олимпиакоса" (44,0), "Брюгге", победитель пары во 2-м раунде с участием ПСВ (37,0) и "Краснодар".

Украинские клубы разводят с российскими на жеребьевке. Если киевляне выйдут в плей-офф квалификации, то тоже будут сеяными.

В случае попадания в групповой этап, "Динамо" точно будет в 3-й корзине при жеребьевке.