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Espreso.tvОбществоОкружной админсуд разрешил аудитору PWC снова проверять банки. В 2016 году он не нашел проблем в ПриватБанке

Окружной админсуд разрешил аудитору PWC снова проверять банки. В 2016 году он не нашел проблем в ПриватБанке


фото: Ideologs
Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка Украины о запрете аудиторской компании "ПрайсвотерхаусКуперс" проводить аудит банков

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Напомним, "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" запретили проводить проверку отчетности банков в 2017 году. Причиной этого решения стало то, что накануне национализации ПриватБанка эта аудиторская компания не обнаружила проблем с кредитным портфелем банка, которые в итоге привели к его дальнейшему банкротству и национализации.

В Нацбанке заявили о намерении обжаловать это решение суда, поэтому оно не вступило в законную силу. Поэтому пока "ПрайсвотерхаусКуперс" не может осуществлять проверок банковской отчетности.

"Практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета. Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебного дела и продолжит доказывать законность своих действий ", - сообщают в Национальном банке.

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