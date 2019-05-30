Окружной админсуд разрешил аудитору PWC снова проверять банки. В 2016 году он не нашел проблем в ПриватБанке
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
Напомним, "ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)" запретили проводить проверку отчетности банков в 2017 году. Причиной этого решения стало то, что накануне национализации ПриватБанка эта аудиторская компания не обнаружила проблем с кредитным портфелем банка, которые в итоге привели к его дальнейшему банкротству и национализации.
В Нацбанке заявили о намерении обжаловать это решение суда, поэтому оно не вступило в законную силу. Поэтому пока "ПрайсвотерхаусКуперс" не может осуществлять проверок банковской отчетности.
"Практика отстранения регулятором компаний от аудита банков соответствует международному подходу и базируется на 27-м принципе Основных принципов банковского надзора Базельского комитета. Национальный банк обеспокоен результатам рассмотрения судебного дела и продолжит доказывать законность своих действий ", - сообщают в Национальном банке.
- Напомним, 18 декабря 2016 Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стала владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155,4 млрд грн.
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Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконной национализацию ПриватБанка .
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
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20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка на 9,2 млрд грн.
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