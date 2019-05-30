Мюллер применил стандарты "советского правосудия", - Джулиани
30 мая, 2019, 14:22
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани раскритиковал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что тот применил "стандарты советского правосудия" по отношению к Дональду Трампу
Об этом сообщает FoxNews .
По мнению Джулиани, в ходе расследования дела о вмешательстве РФ в президентские выборы, Роберт Мюллер отказался от формулы "невиновен, пока не доказано обратное".
Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.
Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.