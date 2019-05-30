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Espreso.tvМирМюллер применил стандарты "советского правосудия", - Джулиани

Мюллер применил стандарты "советского правосудия", - Джулиани


фото: nytimes
Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани раскритиковал бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, заявив, что тот применил "стандарты советского правосудия" по отношению к Дональду Трампу

Об этом сообщает FoxNews .

По мнению Джулиани, в ходе расследования дела о вмешательстве РФ в президентские выборы, Роберт Мюллер отказался от формулы "невиновен, пока не доказано обратное".

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.

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