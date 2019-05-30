Мюллер применил стандарты "советского правосудия", - Джулиани

Об этом сообщает FoxNews .

По мнению Джулиани, в ходе расследования дела о вмешательстве РФ в президентские выборы, Роберт Мюллер отказался от формулы "невиновен, пока не доказано обратное".

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.