//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоМосийчук планирует баллотироваться в Раду как мажоритарщик

Мосийчук планирует баллотироваться в Раду как мажоритарщик

Нардеп Игорь Мосийчук, который недавно вышел из Радикальной партии, планирует баллотироваться в Верховную Раду в 94-м одномандатном мажоритарном округе

Об этом Игорь Мосийчук написал в Facebook.

Нардеп поделился планами по созданию собственной партии после выборов.

"Вместе с единомышленниками занимаемся созданием общественного движения, а после внеочередных парламентских выборов планируем учредить новую политическую силу. Умышленно не делаем этого, чтобы не мешать Радикальной партии Ляшко, ряды которой я недавно оставил, и предотвратить обвинения в создании противостояния", - отметил он.

По словам Мосийчука, он с единомышленниками пойдет путем национализма 21-го века, для защиты национальных интересов Украины: экономических и геополитических.

"Это то, в чем нуждается Украина, чтобы выжить в современном мире, и это то, ради чего мы создадим новую политическую партию", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что члены его команды, как и он, будут баллотироваться на предстоящих парламенских выборах по мажоритарным округам.

"Алексей Данилов будет баллотироваться в 66-м округе в Житомирской области, Игорь Линчевский - в 148-м на моей родной Полтавщине. Лично для себя я также вполне серьезно рассматриваю участие в выборах по мажоритарному округу", - написал Мосийчук.

Нардеп отметил, что встречался с делегацией из пресловутого 94-го округа, где основным оппонентом является правая рука Порошенко - Игорь Кононенко.

"Именно этот округ прославился массовым подкупом избирателей через государственную программу "Забота" на недавних президентских выборах. Важно, чтобы от 94-го округа прошел тот, кто будет иметь реальную поддержку людей, и не допустит фальсификаторов и коррупционеров в парламент", - добавил Мосийчук.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

30 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать