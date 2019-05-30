Мосийчук планирует баллотироваться в Раду как мажоритарщик

30 мая, 2019, 14:45

Нардеп Игорь Мосийчук, который недавно вышел из Радикальной партии, планирует баллотироваться в Верховную Раду в 94-м одномандатном мажоритарном округе

Об этом Игорь Мосийчук написал в Facebook.

Нардеп поделился планами по созданию собственной партии после выборов.

"Вместе с единомышленниками занимаемся созданием общественного движения, а после внеочередных парламентских выборов планируем учредить новую политическую силу. Умышленно не делаем этого, чтобы не мешать Радикальной партии Ляшко, ряды которой я недавно оставил, и предотвратить обвинения в создании противостояния", - отметил он.

По словам Мосийчука, он с единомышленниками пойдет путем национализма 21-го века, для защиты национальных интересов Украины: экономических и геополитических.

"Это то, в чем нуждается Украина, чтобы выжить в современном мире, и это то, ради чего мы создадим новую политическую партию", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что члены его команды, как и он, будут баллотироваться на предстоящих парламенских выборах по мажоритарным округам.

"Алексей Данилов будет баллотироваться в 66-м округе в Житомирской области, Игорь Линчевский - в 148-м на моей родной Полтавщине. Лично для себя я также вполне серьезно рассматриваю участие в выборах по мажоритарному округу", - написал Мосийчук.

Нардеп отметил, что встречался с делегацией из пресловутого 94-го округа, где основным оппонентом является правая рука Порошенко - Игорь Кононенко.

"Именно этот округ прославился массовым подкупом избирателей через государственную программу "Забота" на недавних президентских выборах. Важно, чтобы от 94-го округа прошел тот, кто будет иметь реальную поддержку людей, и не допустит фальсификаторов и коррупционеров в парламент", - добавил Мосийчук.