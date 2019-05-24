Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии

24 мая, 2019, 19:34

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Сегодня утром у меня был разговор с Игорем Мосийчук, он заявил мне, что подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую это его решение: баба с возу - кобыле легче", - заявил лидер партии Олег Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Информацию о выходе из партии подтвердил Игорь Мосийчук в Facebook.

"Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять", - написал нардеп.

Заявление о выходе из РПЛ сделал из-за серьезных идеологических разногласий, которые влекли за собой конфликты с отдельными членами команды.

"Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", - отметил Мосийчук.

Он поблагодарил за годы плодотворного сотрудничества и лидера партии Олега Ляшко, и каждого члена команды: от народных депутатов в простых агитаторов.

"Ни с кем не прощаюсь, и не собираюсь на отдых. Сейчас Украина как никогда нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее", - подчеркнул он.

Нардеп добавил, что когда определится, относительно своих дальнейших действий, то сообщит об этом.

"Как только приму конкретное решение - сообщу общественности и СМИ", - написал Мосийчук.