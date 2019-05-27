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Espreso.tvОбществоCказал - сделал: Мосийчук подал заявление о выходе из партии Ляшко

Cказал - сделал: Мосийчук подал заявление о выходе из партии Ляшко

Нардеп Игорь Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии Ляшко

Заявление о выходе из партии нардеп Игорь Мосийчук обнародовал в Facebook .

"Сказал! Сделал!" - написал депутат.

Он поблагодарил Олега Ляшко и всех членов СПЧ, кто был рядом последние пять лет.

"Я в полной мере осознаю, что меня ждут новые вызовы, испытания и новые этапы борьбы! Впереди новое время!", - отметил он.

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