Cказал - сделал: Мосийчук подал заявление о выходе из партии Ляшко

27 мая, 2019, 13:08

Нардеп Игорь Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии Ляшко

Заявление о выходе из партии нардеп Игорь Мосийчук обнародовал в Facebook .

"Сказал! Сделал!" - написал депутат.

Он поблагодарил Олега Ляшко и всех членов СПЧ, кто был рядом последние пять лет.

"Я в полной мере осознаю, что меня ждут новые вызовы, испытания и новые этапы борьбы! Впереди новое время!", - отметил он.