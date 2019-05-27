Cказал - сделал: Мосийчук подал заявление о выходе из партии Ляшко
27 мая, 2019, 13:08
Нардеп Игорь Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии Ляшко
Заявление о выходе из партии нардеп Игорь Мосийчук обнародовал в Facebook .
"Сказал! Сделал!" - написал депутат.
Он поблагодарил Олега Ляшко и всех членов СПЧ, кто был рядом последние пять лет.
"Я в полной мере осознаю, что меня ждут новые вызовы, испытания и новые этапы борьбы! Впереди новое время!", - отметил он.
- Напомним, 24 мая лидер Радикальной партии Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из партии. Мосийчук подтвердил эту информацию.