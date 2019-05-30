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Espreso.tvСпортГол плюс пас: Ибрагимович выдал очередной суперматч в США

Гол плюс пас: Ибрагимович выдал очередной суперматч в США


фото: twitter
Шведский футболист Златан Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" в чемпионате МЛС

Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.

В матче против "Спортинг Канзас Сити" 37-летний швед отдал третий результативный пас и забил десятый гол в сезоне.

В споре бомбардиров Ибрагимович занимает второе место, отставая от форварда "Лос-Анджелеса" Карлоса Вели на 5 мячей, при этом у шведа на четыре игры меньше.

  • 24 апреля нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович показал свои человеческие качества по поводу раздраженного мальчика перед началом встречи в МЛС.
  • 1 апреля шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS против "Портленд Тимберс".
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