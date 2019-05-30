Гол плюс пас: Ибрагимович выдал очередной суперматч в США

30 мая, 2019, 13:50

Шведский футболист Златан Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" в чемпионате МЛС

Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.

В матче против "Спортинг Канзас Сити" 37-летний швед отдал третий результативный пас и забил десятый гол в сезоне.

В споре бомбардиров Ибрагимович занимает второе место, отставая от форварда "Лос-Анджелеса" Карлоса Вели на 5 мячей, при этом у шведа на четыре игры меньше.

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Favio Alvarez gets his first in @MLS ! pic.twitter.com/aySWtQfmgJ - LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 мая 2019