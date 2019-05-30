Гол плюс пас: Ибрагимович выдал очередной суперматч в США
30 мая, 2019, 13:50
Шведский футболист Златан Ибрагимович забил гол и отдал результативную передачу в матче за "Лос-Анджелес Гэлакси" в чемпионате МЛС
Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.
В матче против "Спортинг Канзас Сити" 37-летний швед отдал третий результативный пас и забил десятый гол в сезоне.
В споре бомбардиров Ибрагимович занимает второе место, отставая от форварда "Лос-Анджелеса" Карлоса Вели на 5 мячей, при этом у шведа на четыре игры меньше.
Account opened.- LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 мая 2019
Favio Alvarez gets his first in @MLS ! pic.twitter.com/aySWtQfmgJ
Welcome back, @Ibra_official . pic.twitter.com/tz3Mq70w5k- LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 мая 2019
- 24 апреля нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович показал свои человеческие качества по поводу раздраженного мальчика перед началом встречи в МЛС.
- 1 апреля шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS против "Портленд Тимберс".