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Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в MLS


фото: Reuters
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS против "Портленд Тимберс"

Об этом сообщает Eurosport .

На 22-й минуте футболист команды соперника грубо обошелся со Златаном в штрафной, и судья указал на точку. 37-летний швед уверенно реализовал 11-метровый.

Через 11 минут игрок "Портленда" Джереми Ебобиссе сравнял счет, но во втором тайме Ибрагимович снова заработал пенальти и пробил "паненку".

Матч завершился со счетом 2: 1 в пользу "Лос-Анджелес Гэлакси".

  • Шведский форвард Златан Ибрагимович критически высказался о переходе португальца Кришитану Роналду в "Ювентус".
  • Гол шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича признали лучшим в сезоне в MLS.
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