Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в MLS
1 апреля, 2019, 10:35
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS против "Портленд Тимберс"
Об этом сообщает Eurosport .
На 22-й минуте футболист команды соперника грубо обошелся со Златаном в штрафной, и судья указал на точку. 37-летний швед уверенно реализовал 11-метровый.
1 апреля 2019 г.
Через 11 минут игрок "Портленда" Джереми Ебобиссе сравнял счет, но во втором тайме Ибрагимович снова заработал пенальти и пробил "паненку".
Always putting on a show, that @Ibra_official pic.twitter.com/Mr092DL0l2- LA Galaxy (@LAGalaxy) 1 апреля 2019 г.
Матч завершился со счетом 2: 1 в пользу "Лос-Анджелес Гэлакси".
- Шведский форвард Златан Ибрагимович критически высказался о переходе португальца Кришитану Роналду в "Ювентус".
- Гол шведского форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича признали лучшим в сезоне в MLS.
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