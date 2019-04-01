Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в MLS

1 апреля, 2019, 10:35

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS против "Портленд Тимберс"

Об этом сообщает Eurosport .

На 22-й минуте футболист команды соперника грубо обошелся со Златаном в штрафной, и судья указал на точку. 37-летний швед уверенно реализовал 11-метровый.

Через 11 минут игрок "Портленда" Джереми Ебобиссе сравнял счет, но во втором тайме Ибрагимович снова заработал пенальти и пробил "паненку".

Матч завершился со счетом 2: 1 в пользу "Лос-Анджелес Гэлакси".