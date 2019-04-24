Ибрагимович поразил трогательным поступком в США
24 апреля, 2019, 10:29
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович показал свои человеческие качества относительно раздраженного мальчика перед началом встречи в МЛС
Об этом сообщает "Лос-Анджелес Гэлакси" в twitter.
Перед игрой с "Хьюстон Динамо" мальчик, который должен был вывести шведа на поле, признался Ибрагимовичу, что нервничает, но форвард его успокоил.
Команда звездного шведа победила - 2: 1, а Златан визначився голом в матче. Также Ибрагимович показал высокое мастерство, отдав шикарный пас на партнера.
Respect @iamzlatanibrahimovic comforts a nervous young mascot just before the game ⠀ @adamserrano @lagalaxy @mls
- 1 апреля стало известно, что шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS против "Портленд Тимберс".
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