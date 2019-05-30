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Espreso.tvОбществоГлавы МИД Франции и Германии после встречи с Зеленским заявили о поддержке Украины "в период больших вызовов"

Главы МИД Франции и Германии после встречи с Зеленским заявили о поддержке Украины "в период больших вызовов"

Министры иностранных дел Франции и Германии Ле Дриан и Гайко Маас сделали совместное заявление по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским

Текст заявления опубликован на сайте МИД Франции.

"Мы рады, что встретились сегодня с президентом Зеленским в Киеве во время этого первого совместного визита, который подтвердил поддержку Украины Францией и Германией в период больших вызовов для страны. В частности, мы выразили нашу глубокую преданность продолжению процесса реформ, в то время как граждане Украины продолжают выражать большие надежды в этой области. Франция и Германия, как и раньше, твердо настроены на урегулирование конфликта на востоке Украины и восстановление территориальной целостности Украины на всей ее территории", - говорится в заявлении.

Диппредставительства заверили в готовности "придать новый импульс" переговорам по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе и подняли вопрос вооруженной агрессии со стороны России в Керченском проливе.

"Мы также встретились с семьями моряков, которые были взяты в плен Россией с ноября в нарушение международного права, чтобы продемонстрировать нашу поддержку тем семьям, которые переживают отсутствие своих близких. Франция и Германия будут продолжать требовать безусловное освобождениея всей команды, как делали это в течение нескольких месяцев", - говорится в заявлении.

Представители Франции и Германии подчеркнули необходимость немедленного освобождения Россией всех военнопленных украинских моряков.

"Сейчас для России важнее, чем когда-либо, проявить политическую волю и ответственность, восстановить атмосферу доверия между сторонами, а не обострить напряженность. От России ждут жестов, в частности немедленного освобождения 24 моряков, незаконно удерживаемых с 25 ноября. Германия и Франция поддерживают стороны, чтобы помочь восстановить конструктивные переговоры. В ближайшее время продолжатся дискуссии со сторонами, особенно с целью выполнения условий для проведения саммита глав государств и правительств в нормандском формате", - отметили дипломаты.

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