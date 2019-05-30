Зеленский заявил сенатору США о необходимости усилить давление на РФ

30 мая, 2019, 19:13

Об этом сообщает пресс-служба АП.

По словам Зеленского, благодаря проведению выборов в Раду уже в сентябре может быть сформировано новое правительство.

"Если бы этот парламент, который не работает, был и впредь, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой, прежде всего, для экономики Украины", - заявил он.

Стороны также обсудили ситуацию на Донбассе и необходимые шаги для достижения прогресса в мирном урегулировании, прежде всего о прекращении огня и обмене заложниками.

Зеленский отметил активную позицию Сената США во внедрении санкций против России и предоставлении Украине военной помощи. Была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на РФ с целью обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

"Президент Владимир Зеленский и сенатор Роберт Портман также обсудили актуальные вопросы реализации реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО. Кроме этого, Глава государства поблагодарил гостя за поддержку Украины со стороны Сената США и лидерство Роберта Портмана как сопредседатели Сенатского украинского кокуса", - говорится в сообщении.