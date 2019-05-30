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Espreso.tvМирДемократы в Конгрессе допускают начало процедуры импичмента Трампа

Демократы в Конгрессе допускают начало процедуры импичмента Трампа


фото: REUTERS
Спикер палаты представителей Конгресса США от демократов Нэнси Пелоси не исключила, что в отношении президента Дональда Трампа может быть начата процедура импичмента

Об этом она заявила, комментируя выступление спецпрокурора Роберта Мюллера, который объявил о закрытии дела о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, сообщает CNN .

По словам Пелоси, сейчас за процедуру импичмента Трампа выступают около 15% членов Палаты представителей.

В то же время она отметила, что импичмент Трампу может быть объявлен только после того, как станут известны все факты.

Глава юридического комитета Палаты представителей Джерри Надлер пообещал продолжить расследование Трампа и также не исключил возможности импичмента.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования не нашел доказательств сговора между избирательным штабом президента США Дональда Трампа и россиянами во время выборов президента 2016 года.

Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Накануне Мюллер объявил, что официально закрывает офис специального прокурора и идет из Министерства юстиции.

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