В парламенте Грузии отреагировали на возвращение Зеленским украинского гражданства Саакашвили

29 мая, 2019, 15:46

Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили, заявил, что бывший грузинский президент - лжец

По словам Вольского, именно поэтому привлечение Саакашвили в украинскую политику принесет вред, сообщает Грузия Online.

Он отметил, что хотел бы вообще воздержаться от оценки решений Владимира Зеленского, поскольку Украине и Грузии "нужно много" сделать вместе.

"Решение Зеленского досадное, однако, когда эти два вопроса ставишь на весы в глобальном масштабе, грузино-украинские отношения гораздо важнее и масштабнее, чем то, какое решение будет принято ими по Саакашвили", - заявил Вольский.