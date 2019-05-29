В парламенте Грузии отреагировали на возвращение Зеленским украинского гражданства Саакашвили
29 мая, 2019, 15:46
Вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили, заявил, что бывший грузинский президент - лжец
По словам Вольского, именно поэтому привлечение Саакашвили в украинскую политику принесет вред, сообщает Грузия Online.
Он отметил, что хотел бы вообще воздержаться от оценки решений Владимира Зеленского, поскольку Украине и Грузии "нужно много" сделать вместе.
"Решение Зеленского досадное, однако, когда эти два вопроса ставишь на весы в глобальном масштабе, грузино-украинские отношения гораздо важнее и масштабнее, чем то, какое решение будет принято ими по Саакашвили", - заявил Вольский.
- Напомним, 28 мая президент Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко и вернул гражданство экс-губернатору Одесской области Саакашвили.
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