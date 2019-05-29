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Espreso.tvОбществоВ Червонограде объявлен День траура по погибшим шахтерам

В Червонограде объявлен День траура по погибшим шахтерам

На Львовщине в Червонограде объявили День траура по погибшим горнякам на шахте "Лесная"

Об этом сообщает пресс-служба Червоноградского городского совета.

Мэр Червонограда Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении 29 мая Дня траура по погибшим на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь", говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущены Государственные флаги на городских учреждениях и заведениях.

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