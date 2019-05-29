В Червонограде объявлен День траура по погибшим шахтерам
29 мая, 2019, 17:17
На Львовщине в Червонограде объявили День траура по погибшим горнякам на шахте "Лесная"
Об этом сообщает пресс-служба Червоноградского городского совета.
Мэр Червонограда Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении 29 мая Дня траура по погибшим на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь", говорится в сообщении.
Отмечается, что в городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущены Государственные флаги на городских учреждениях и заведениях.
- Напомним, 29 мая в 3:04 утра на бортовом штреке пласта "Сокальский" шахты "Лесная" произошел обвал породы кровли, погибли двое сотрудников участка добычи угля №1.
- Президент Зеленский поехал на шахту "Лесная" , на которой из-за обвала породы погибли два горняка.