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Espreso.tvОбществоНа Львовщине загиунлы двое горняков из-за обвала пород

На Львовщине загиунлы двое горняков из-за обвала пород

На шахте "Лесная" из-за обвала пород погибли двое горняков

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец, передает Общественное .

Отмечается, что порода обрушилась на горизонте 242 м и под завалами оказались двое рабочих.

"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", - рассказал Волынец.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

После аварии шахта работает в штатном режиме.

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