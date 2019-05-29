На Львовщине загиунлы двое горняков из-за обвала пород

29 мая, 2019, 09:38

На шахте "Лесная" из-за обвала пород погибли двое горняков

Об этом сообщил председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец, передает Общественное .

Отмечается, что порода обрушилась на горизонте 242 м и под завалами оказались двое рабочих.

"Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по подъему второго шахтера продолжаются", - рассказал Волынец.

К спасательным работам привлекли 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.

После аварии шахта работает в штатном режиме.