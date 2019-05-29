Зеленский поедет на львовскую шахту, где погибли горняки

29 мая, 2019, 12:39

Об этом сообщили в пресс-службе президента, передает " Интерфакс-Украина ".

"Сегодня состоится рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского на шахту "Лесная " в селе Селец Сокальского района Львовской области, где ночью произошла авария, в результате которой погибли люди", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 29 мая стало известно об обвале пород на шахте "Лесная", в результате чего погибли два горняка.

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков на шахте "Лесная".

Сейчас личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокольского района 1971 по 1997 годов рождения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.