"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Черноморцу", результаты других матчей УПЛ
25 мая, 2019, 22:51
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве проиграла в Полтаве "Черноморцу"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Чемпионат Украины
31-й тур
25 мая
"Ворскла" - "Черноморец" 1:2
Голы: Коломоец, 54 - Коваль, 26 Танчик, 62
Удаление: Чеснаков, 68 ( "Ворскла").
"Десна" - "Арсенал" 1:0
Гол: Богданов, 31
На 7-й минуте Д. Фаворов ( "Десна") не реализовал пенальти
"Карпаты" - "Олимпик" 3:3
Голы: Онгла, 15 Мякушко, 75,77 - Диейе, 2, 89, Гай, 83
- Напомним, 22 мая в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо" .
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