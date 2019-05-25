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Espreso.tvСпорт"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Черноморцу", результаты других матчей УПЛ

"Ворскла" в меньшинстве проиграла "Черноморцу", результаты других матчей УПЛ


фото: vorskla.com.ua
В 31-м туре чемпионата Украины по футболу "Ворскла" в меньшинстве проиграла в Полтаве "Черноморцу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Чемпионат Украины

31-й тур

25 мая

"Ворскла" - "Черноморец" 1:2

Голы: Коломоец, 54 - Коваль, 26 Танчик, 62

Удаление: Чеснаков, 68 ( "Ворскла").

"Десна" - "Арсенал" 1:0

Гол: Богданов, 31

На 7-й минуте Д. Фаворов ( "Десна") не реализовал пенальти

"Карпаты" - "Олимпик" 3:3

Голы: Онгла, 15 Мякушко, 75,77 - Диейе, 2, 89, Гай, 83

  • Напомним, 22 мая в 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо" .
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