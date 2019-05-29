На "Ролан Гаррос" сорвалось украинское дерби Свитолина - Козлова

29 мая, 2019, 12:02

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в следующий раунд Открытого чемпионата Франции из-за отказа выйти на корт соотечественницы Екатерины Козловой

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня в 12:00 Украинские Элина Свитолина и Екатерина Козлова должны были сыграть между собой во втором раунде "Ролан Гаррос".

Матч не состоялся, поскольку Козлова снялась с турнира. Причины пока неизвестны.

Свитолина вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусою и шведкой Юханною Ларссон.