На "Ролан Гаррос" сорвалось украинское дерби Свитолина - Козлова
29 мая, 2019, 12:02
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в следующий раунд Открытого чемпионата Франции из-за отказа выйти на корт соотечественницы Екатерины Козловой
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня в 12:00 Украинские Элина Свитолина и Екатерина Козлова должны были сыграть между собой во втором раунде "Ролан Гаррос".
Матч не состоялся, поскольку Козлова снялась с турнира. Причины пока неизвестны.
Свитолина вышла в следующий круг, где сыграет с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусою и шведкой Юханною Ларссон.
- 26 мая Элина Свитолина победила знаменитую американку Винус Уильямс в первом раунде Открытого чемпионата Франции
- 28 мая украинка Леся Цуренко в первом круге "Ролан Гаррос" одолела семьдесят седьмой ракетку мира из Канады Бушар и вышла на теннисистку из Сербии Александру Крунич.