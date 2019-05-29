Мюллер впервые публично прокомментирует "российское" расследование

"Спецпрокуроры США Роберт С. Мюллер сделает заявление в среду, 29 мая, в 11.00 (18 часов по Киеву - ред.) по расследованию о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году", - говорится в анонсе.

После завершения расследования Мюллер еще ни разу публично не высказывался по этому поводу.

Напомним, Трамп позволил рассекретить любую информацию по расследованию Мюллера.

Министр юстиции США Уильям Барр 24 марта представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с россиянами во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это они не выявили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.