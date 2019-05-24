//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирТрамп позволил рассекретить любую информацию по расследованию Мюллера

Трамп позволил рассекретить любую информацию по расследованию Мюллера

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, касающейся этого расследования в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации ", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, "сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о событиях, которые происходили и действиях, которые были сделаны во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям".

Соответствующее заявление Трамп также обнародовал в своем Twitter.

18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

24 мая, 2019 пятница

23 мая, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать