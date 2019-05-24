Трамп позволил рассекретить любую информацию по расследованию Мюллера

24 мая, 2019, 10:24

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволяет генеральному прокурору страны Уильяму Барру обнародовать любую информацию из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня по просьбе и рекомендации генерального прокурора Соединенных Штатов президент Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу быстро и в полной мере сотрудничать с генеральным прокурором в расследовании деятельности по слежке во время президентских выборов 2016 года. Генпрокурору также были делегированы все полномочия по рассекречиванию информации, касающейся этого расследования в соответствии с давно установленными стандартами обработки секретной информации ", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, "сегодняшние действия помогут убедиться, что все американцы узнают правду о событиях, которые происходили и действиях, которые были сделаны во время последних президентских выборов, и восстановят доверие к нашим государственным учреждениям".

Соответствующее заявление Трамп также обнародовал в своем Twitter.

"Today, at the request and recommendation of the Attorney General of the United States, President Donald J. Trump directed the intelligence community to quickly and fully cooperate with the Attorney General's investigation into surveillance activities .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 мая 2019 г.

18 апреля Министерство юстиции США опубликовало отредактированную версию 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента 2016 года.