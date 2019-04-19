Доклад Мюллера за несколько часов стал бестселлером на Amazon

"Две книжные версии доклада Мюллера продаются на Amazon, и одна из них уже стала бестселлером", - говорится в сообщении.

Два американских издательства Skyhorse и Scribner трансформировали доклад спецпрокурора в книжную версию и продают их в соответствии с 9,20 долларов и 10,50 долларов США.

Как сообщает Daily Mail, самая дешевая версия от Skyhorse стала бестселлером за считанные часы.

Отмечается, что сам доклад является бесплатным, ведь документ был в четверг утром опубликован на сайте Минюста США.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между избирательным штабом Дональда Трампа и россиянами.

Мюллер рассмотрел 10 эпизодов, связанных с Трампом и возможными препятствиями расследования. Уильям Барр заявил, что Мюллер не вынес "прокурорского решения" в этой части дела. В Минюсте США пришли к выводу, что доказательств недостаточно для предъявления обвинения президенту.