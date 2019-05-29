ГБР взялась расследовать исчезновение серверов секретной информации из АП

29 мая, 2019, 13:21

Государственное бюро расследований расследует факт исчезновения мониторов и серверов секретной информации из Администрации Президента Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

Причиной этого стало видеообращение Секретаря СНБО Александра Данилюка об отсутствии в ситуативной комнате Администрации Президента Украины серверов, содержащих секретную информацию.

Уголовное производство зарегистрировано по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 329 УК (потеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Позже пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована на деньги Петра Порошенко и ее вернули арендодателю (собственно Порошенко).