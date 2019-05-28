Из СНБО исчезли серверы с секретной информацией, - Данилюк
28 мая, 2019, 20:32
Серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли
Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.
"На этих стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите все было снято во время смены власти. Такая вышла цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, и во время этих совещаний использовалась информация из секретных источников, информация попадала через защищенные каналы связи. Серверы также были вывезены ", - сказал он.
- Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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