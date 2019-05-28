//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоИз СНБО исчезли серверы с секретной информацией, - Данилюк

Из СНБО исчезли серверы с секретной информацией, - Данилюк

Серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

"На этих стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите все было снято во время смены власти. Такая вышла цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, и во время этих совещаний использовалась информация из секретных источников, информация попадала через защищенные каналы связи. Серверы также были вывезены ", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать