Из СНБО исчезли серверы с секретной информацией, - Данилюк

28 мая, 2019, 20:32

Серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли

Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк в Facebook.

"На этих стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Как видите все было снято во время смены власти. Такая вышла цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний, и во время этих совещаний использовалась информация из секретных источников, информация попадала через защищенные каналы связи. Серверы также были вывезены ", - сказал он.