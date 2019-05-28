У Порошенко объяснили исчезновение техники из СНБО
28 мая, 2019, 21:42
Вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована на деньги Петра Порошенко
Об этом написал пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко в Facebook.
"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал он.
По словам Цеголко, в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.
- Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.