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Espreso.tvОбществоУ Порошенко объяснили исчезновение техники из СНБО

У Порошенко объяснили исчезновение техники из СНБО

Вся техника для ситуационной комнаты в СНБО была арендована на деньги Петра Порошенко

Об этом написал пресс-секретарь пятого президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и, соответственно, возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал он.

По словам Цеголко, в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

  • Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что серверы с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО исчезли.
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