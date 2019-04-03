Звездная украинская теннисистка уволила тренера

3 апреля, 2019, 12:31

Украинская теннисистка Леся Цуренко прекратила сотрудничество с итальянским тренером Адриано Альбанези

Об этом сообщил Альбанези на своей странице в Facebook.

"Наше сотрудничество подошла к концу. Это была невероятная путешествие с личностным и профессиональным ростом. Я многое понял о туре ... Двигаемся дальше к новым вызовам! Спасибо всем, кто был причастен", - написал итальянец.

Цуренко и Альбанези начали работать вместе в мае 2018 года, когда украинка прекратила тренироваться под руководством украинского тренера Дмитрия Бричека.

Под руководством Альбанези украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема" - US Open, показала лучший результат в карьере на Roland Garros, добравшись до четвертого круга, стала финалисткой соревнований категории Premier в австралийском Брисбене и установила личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на двадцать третье место.