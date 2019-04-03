Звездная украинская теннисистка уволила тренера
Об этом сообщил Альбанези на своей странице в Facebook.
"Наше сотрудничество подошла к концу. Это была невероятная путешествие с личностным и профессиональным ростом. Я многое понял о туре ... Двигаемся дальше к новым вызовам! Спасибо всем, кто был причастен", - написал итальянец.
Цуренко и Альбанези начали работать вместе в мае 2018 года, когда украинка прекратила тренироваться под руководством украинского тренера Дмитрия Бричека.
Под руководством Альбанези украинка впервые вышла в четвертьфинал турнира "Большого Шлема" - US Open, показала лучший результат в карьере на Roland Garros, добравшись до четвертого круга, стала финалисткой соревнований категории Premier в австралийском Брисбене и установила личный рекорд в мировом рейтинге, поднявшись на двадцать третье место.
- Вторая ракетка Украины Леся Цуренко удивила болельщиков своими футбольными навыками .
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