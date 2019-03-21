Украинская теннисистка показала футбольный класс и впечатлила игрока "Динамо"
21 марта, 2019, 12:06
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко удивила болельщиков своими футбольными навыками
Цуренко опубликовала в twitter видео, на котором она живо набивает футбольный мяч. В подписи под видео теннисистка обратилась к нападающему "Динамо" Беньямину Вербичу.
"Беньямин Вербичи, что ты думаешь насчет моих шансов играть за "Динамо"?", - написала спортсменка.
Словенский футболист не проигнорировал такой запрос и дал положительную оценку умениям Цуренко.
"Думаю, что твои шансы достаточно хорошие", - ответил Беньямин.
Hey @BenjaminVerbic , what do you think about my chances- Lesia Tsurenko (@LTsurenko) 20 марта 2019 г.
to play for @DynamoKyiv ? pic.twitter.com/BlVKnauXS5
- Украинка Леся Цуренко достигла прогресса в новом рейтинге Женской теннисной ассоциации.
- Украинская теннисистка Леся Цуренко вышла во второй круг турнира в Дубае.
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