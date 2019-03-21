Украинская теннисистка показала футбольный класс и впечатлила игрока "Динамо"

21 марта, 2019, 12:06

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко удивила болельщиков своими футбольными навыками

Цуренко опубликовала в twitter видео, на котором она живо набивает футбольный мяч. В подписи под видео теннисистка обратилась к нападающему "Динамо" Беньямину Вербичу.

"Беньямин Вербичи, что ты думаешь насчет моих шансов играть за "Динамо"?", - написала спортсменка.

Словенский футболист не проигнорировал такой запрос и дал положительную оценку умениям Цуренко.

"Думаю, что твои шансы достаточно хорошие", - ответил Беньямин.