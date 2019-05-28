Экс-футболиста "Реала" арестовали за договорные матчи
28 мая, 2019, 12:29
Испанские правоохранительные органы арестовали членов преступной группировки, подозреваемых в организации матчей с фиксированным результатом - среди них экс-игрок "Реала"
Об этом сообщает mundodeportivo .
Во время спецоперации были арестованы несколько футболистов, в том числе бывший игрок "Реала" Рауль Браво (потенциальный лидер организации), Борха Фернандес ( "Вальядолид"), Карлос Аранда (экс-игрок нескольких команд Примеры), Самуэль Саис ( "Хетафе") и Иньиго Лопес ( "Депортиво").
Задержание происходили и на более высоких уровнях. Президент "Уэска" Агустин Ласаоса и председатель медицинской службы того же клуба Хуан Лануза также попали в руки полиции. Всех задержанных подозревают в коррупции в футбольных кругах Испании, а также в отмывании денег.
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