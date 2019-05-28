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Espreso.tvСпортЖурналист съел газету, в которой критиковал будущих чемпионов мира по хоккею

Журналист съел газету, в которой критиковал будущих чемпионов мира по хоккею


фото: REUTERS
Журналист Филипп Саксен после победы сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею съел газету, где критиковал команду

Видео, на котором он ест страницу газеты со своей статьей, Филипп Саксен выложил в twitter.

Таким образом, журналист принес извинения сборной Финляндии за статью, в которой он не верил в возможный успех финских хоккеистов на чемпионате мира-2019 в Словакии.

"Перед чемпионатом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения и проглотить свои слова", - написал Саксен.

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