Журналист съел газету, в которой критиковал будущих чемпионов мира по хоккею

28 мая, 2019, 16:46

Журналист Филипп Саксен после победы сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею съел газету, где критиковал команду

Видео, на котором он ест страницу газеты со своей статьей, Филипп Саксен выложил в twitter.

Таким образом, журналист принес извинения сборной Финляндии за статью, в которой он не верил в возможный успех финских хоккеистов на чемпионате мира-2019 в Словакии.

"Перед чемпионатом мира я писал, что нынешняя сборная Финляндии - одна из худших в истории чемпионатов мира. Я никогда так не ошибался. Пришло время принести извинения и проглотить свои слова", - написал Саксен.

Inför VM skrev jag att Finlands lag var ett av alla tiders sämsta. Mer fel har jag aldrig haft.

Ber om ursäkt och äter upp mina ord. #mmkisat #leijonat #twittpuck #HBL pic.twitter.com/ictMC3Q3sz - Filip Saxén (@FilipSaxen) 27 мая 2019