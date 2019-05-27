Определился победитель ЧМ по хоккею

27 мая, 2019, 08:24

В финале чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии вырвала волевую победу над Канадой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В начале встречи сборную Канаду вывел вперед защитник Ши Теодор. В начале второго периода Марко Анттила сравнял счет. В начале третьего периода Анттила оформил дубль, а уже в концовке Харри Песонен установил окончательный счет 3: 1 в пользу финнов. Финляндия завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.

Канада - Финляндия - 1: 3 (1: 0, 0: 1, 0: 2)

Шайбы: 1: 0 - 10 Теодор (Макканн, Манта), 1: 1 - 22 Анттила (Ойямяки, Маннинен), 1: 2 - 42 Анттила (Савинайнен), 1: 3 - 55 Песонен (Хаканпя, Тюрвяйнен)