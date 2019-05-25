Россия проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

25 мая, 2019, 19:50

Сборная России неожиданно проиграла Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Об этом сообщает "Укринформ".

На чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд в Словакии определился первый участник финального матча.

В первом полуфинале сборная Финляндии обыграла сборную России со счетом 1:0 и впервые с 2016 года вышла в финал мирового первенства.

В решающем противостоянии турнира 26 мая финские хоккеисты сыграют с победителем пары Канада - Чехия, которые встретятся также 25 мая (начало игры в 20:15 по киевскому времени).

Напомним, чемпионский титул не смогла защитить сборная Швеции.