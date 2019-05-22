Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО, - Рябошапка

22 мая, 2019, 15:48

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает LIGA.net.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - отметил он.

По словам заместителя главы АП, документ будет обнародован в ближайшее время, возможно, даже до конца сегодняшнего дня.

Справка.

Александр Данилюк родился в 1975 году в Молдове. Учился на инженера-электрика в КПИ и на менеджера - в Киевском университете инвестиционного менеджмента и в Университете Индианы (США).

После Оранжевой революции премьер-министр Юрий Ехануров, как перспективного специалиста по привлечению инвестиций пригласил Данилюка своим советником.

В 2010 году для разработки планов и стратегий по проведению важнейших для Украины преобразований был создан Координационный центр по внедрению экономических реформ, который возглавил Данилюк. Был назначен внештатным советником президента Виктора Януковича.

Данилюк работал представителем президента Петра Порошенко в Кабинете Министров (2014-2015), заместителем главы администрации президента Бориса Ложкина (2015-2016), членом Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (2015-2016), министром финансов Украины (2016-2018).