Тренер сборной Украины пригрозил оставить ЧМ-2019 по футболу

28 мая, 2019, 08:52

Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков выразил недовольство отношением к его подопечным и пригрозил уехать с чемпионата мира-2019 по футболу

Об этом Петраков заявил в эфире "UA: Первый".

"Если вам не нравится, как мы играли с США и с Катаром - давайте мы просто поедем с чемпионата мира", - сказал Петраков.

На групповом этапе ЧМ-2019 U-20 одержала две победы над США (2: 1) и Катаром (1: 0) и лидирует в группе.

Послематчевая пресс-конференция Петракова.