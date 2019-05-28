//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер сборной Украины пригрозил оставить ЧМ-2019 по футболу

Тренер сборной Украины пригрозил оставить ЧМ-2019 по футболу


фото: ffu.ua
Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков выразил недовольство отношением к его подопечным и пригрозил уехать с чемпионата мира-2019 по футболу

Об этом Петраков заявил в эфире "UA: Первый".

"Если вам не нравится, как мы играли с США и с Катаром - давайте мы просто поедем с чемпионата мира", - сказал Петраков.

На групповом этапе ЧМ-2019 U-20 одержала две победы над США (2: 1) и Катаром (1: 0) и лидирует в группе.

Послематчевая пресс-конференция Петракова.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 мая, 2019 вторник

больше новостей

28 мая, 2019 вторник

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать