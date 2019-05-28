Тренер сборной Украины пригрозил оставить ЧМ-2019 по футболу
28 мая, 2019, 08:52
Главный тренер сборной Украины U-20 Александр Петраков выразил недовольство отношением к его подопечным и пригрозил уехать с чемпионата мира-2019 по футболу
Об этом Петраков заявил в эфире "UA: Первый".
"Если вам не нравится, как мы играли с США и с Катаром - давайте мы просто поедем с чемпионата мира", - сказал Петраков.
На групповом этапе ЧМ-2019 U-20 одержала две победы над США (2: 1) и Катаром (1: 0) и лидирует в группе.
Послематчевая пресс-конференция Петракова.
- Напомним, 27 мая во втором поединке группового этапа ЧМ-2019 сборная Украины U-20 минимально победила сверстников из Катара благодаря голу Дениса Попова : видео взятия ворот.
- После победы над Катаром сборная Украины U-20 гарантировала себе участие в плей-офф чемпионата мира-2019 по футболу.