США изучают возможность непризнания паспортов РФ для жителей Донбасса
28 мая, 2019, 21:24
США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов, которые получили жители оккупированного Донбасса
Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает УНИАН.
Он назвал "очень провокационным шагом" решение РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов, чтобы выдавать их украинцам из оккупированного Донбасса.
"Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму", - заявил Волкер.
- Напомним, что 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- На Донбассе российские оккупанты привлекают местное население в ряды боевиков, обещая гражданство РФ .
- Оккупационные администрации в ОРДЛО на выполнение указаний Кремля усиливают пропаганду о предоставлении гражданства РФ населению т. н. "ЛНР" и "ДНР".