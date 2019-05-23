На оккупированном Донбассе усилили пропаганду на получение паспортов РФ, - ГУР

23 мая, 2019, 14:48

Оккупационные администрации в ОРДЛО на выполнение указаний Кремля усиливают пропаганду о предоставлении гражданства РФ населению т. н. "ЛНР" и "ДНР"

Об этом заявляет пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Руководство так называемых "республик" требует от органов местного самоуправления усилить среди местного населения разъяснительную работу по выдаче паспортов РФ, говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что при этом российские пропагандисты обязывают руководителей районных администраций агитировать местных жителей для дальнейшего распространения ими информации среди родственников и знакомых, проживающих на территории Украины, о возможности получения российского гражданства в случае приезда для проживания на временно оккупированной территории.