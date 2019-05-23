На оккупированном Донбассе усилили пропаганду на получение паспортов РФ, - ГУР
23 мая, 2019, 14:48
Оккупационные администрации в ОРДЛО на выполнение указаний Кремля усиливают пропаганду о предоставлении гражданства РФ населению т. н. "ЛНР" и "ДНР"
Об этом заявляет пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.
Руководство так называемых "республик" требует от органов местного самоуправления усилить среди местного населения разъяснительную работу по выдаче паспортов РФ, говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что при этом российские пропагандисты обязывают руководителей районных администраций агитировать местных жителей для дальнейшего распространения ими информации среди родственников и знакомых, проживающих на территории Украины, о возможности получения российского гражданства в случае приезда для проживания на временно оккупированной территории.
- Напомним, что 24 апреля 2019 президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- 1 мая 2019 Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
- На Донбассе российские оккупанты привлекают местное население в ряды боевиков, обещая гражданство РФ .
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