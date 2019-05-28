Присутствие Московского патриархата вредит интересам украинской нации, - Варфоломей
"...Не забывайте о последних социально-политических изменениях, которые создали новые условия. Кроме независимости страны и создания нового государства Украина в 1991 году, после аннексии Крыма в 2014 году условия для российского присутствия в Украине стали еще более сложными. Шокирующие политические события, в связи с которыми были сформированы новые, совсем другие геополитические условия, сделали присутствие Московского патриархата (в Украине, - ред.) нежелательным и наносящим ущерб интересам украинской нации и единству украинского народа. По этой причине вполне понятно, почему большая часть украинского народа желает церковного освобождения от церкви, которая помогает или даже служит интересам государства, которое находится в конфликте с Украиной ", - подчеркнул патриарх Варфоломей.
В то же время он отметил, что украинскому народу необходимо было предоставить автокефалию и церковную независимость - то, что он стремился получить в течение веков.
"Автокефалия, предоставленная Украинской церкви Вселенским патриархатом, дает возможность на внутреннее самоуправление, которое всегда поддерживает развитие местной церкви", - сказал Вселенский патриарх.
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