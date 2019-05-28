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Espreso.tvСпортНалетели гули: на "Ролан Гаррос" теннисистку атаковали голуби

Налетели гули: на "Ролан Гаррос" теннисистку атаковали голуби


фото: gotennis
Во время матча Открытого чемпионата Франции препятствием для чешской теннисистки Мари Бузковой стали птицы

Об этом сообщает Eurosport в twitter.

В матче первого круга "Ролан Гаррос" между чешкой Мари Бузковой и канадкой Бьянкой Андрееску над кортом низко летали голуби. В одном из эпизодов на подаче чешки две птицы оказались на ее стороне площадки, из-за чего она не смогла ударить по мячу.

Судья на вышке присудила очко Андрееску, поскольку решила, что Бузкова остановила розыгрыш. На протест теннисистки арбитр ответила, что в розыгрыше было засчитано препятствие и Мари должна была нанести удар.

Матч завершился победой Бьянки Андрееску - 5: 7, 6: 4, 6: 4.

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