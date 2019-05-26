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Espreso.tvСпортУкраинка Козлова уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Украинка Козлова уверенно вышла во второй круг "Ролан Гаррос"


фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Екатерина Козлова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции

Об этом сообщает SportArena.

В стартовом матче турнира "Большого шлема" Екатерина Козлова в двух сетах победила Бернарду Пера с США. Встреча продолжалась 1 час. 33 мин.

В первом сете украинка сделала два брейка и выиграла - 6:2. Во второй партии американке удалось навязать борьбу, но Козлова оказалась сильнее на тай-брейке - 7:6 (7:5).

Сегодня в первом раунде "Ролан Гаррос" сыграет Элина Свитолина. Соперницей украинки будет американка Винус Уильямс. Победительница этого матча станет оппоненткой Козловой во втором круге соревнований.

Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Сергей Стаховский матчи первого раунда проведут 27 мая.

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