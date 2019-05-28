Москва требует отпустить арестованного в Косово российского дипломата

28 мая, 2019, 16:10

Министерство иностранных дел России потребовало от властей Косово отпустить российского сотрудника миссии ООН Михаила Красношенка, задержанного в ходе спецоперации в населенных сербами районах республики

"Задержание осуществлено несмотря на то, что россиянин обладает дипломатическим иммунитетом сотрудника ООН", - пожаловались в МИД РФ.

Ранее о задержании косовской полицией гражданина России рассказал президент Сербии Александр Вучич.

Впоследствии арест россиянина подтвердили и власти Косово. По словам президента страны, он "маскировался под дипломата".

Напомним, 28 мая сербская армия была приведена в полную боевую готовность и начала движение к границе с Косово после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы республики, где провела несколько арестов.