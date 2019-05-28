Сербские войска двинулись в Косово

28 мая, 2019, 11:22

Сербские войска и полиция начали продвижение в направлении Косова после задержания косовскими спецназовцами 13 этнических сербов на севере Косово

Об этом сообщает Балканский Обозреватель со ссылкой на сербские СМИ,

В частности, сообщается о столкновении на севере Косово. По данным РТС, спецназовцы Косово пробили несколько баррикад, установленных сербами в Зубин Потоке. Сообщается о применении оружия, светошумовых гранат и о двух раненых.

Всего, по данным сербских СМИ, на севере Косово ROSU задержали 13 человек.

В Белграде президент Сербии собрал Совет безопасности. Вучич предупредил Европейский Союз, что Сербия будет вынуждена вмешаться в ситуацию в Косово, если полицейская операция Приштины будет продолжаться.

РТС сообщает о продвижении войск и полиции в еапрямку Косово.

Телевидение сербов в Косово TV Most утверждает, что их съемочную группу не пропустили в Зубин Поток.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич приказал привести все подразделения Вооруженных Сил Сербии в полную боевую готовность.