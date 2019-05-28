Сербские войска двинулись в Косово
Об этом сообщает Балканский Обозреватель со ссылкой на сербские СМИ,
В частности, сообщается о столкновении на севере Косово. По данным РТС, спецназовцы Косово пробили несколько баррикад, установленных сербами в Зубин Потоке. Сообщается о применении оружия, светошумовых гранат и о двух раненых.
Всего, по данным сербских СМИ, на севере Косово ROSU задержали 13 человек.
В Белграде президент Сербии собрал Совет безопасности. Вучич предупредил Европейский Союз, что Сербия будет вынуждена вмешаться в ситуацию в Косово, если полицейская операция Приштины будет продолжаться.
РТС сообщает о продвижении войск и полиции в еапрямку Косово.
Телевидение сербов в Косово TV Most утверждает, что их съемочную группу не пропустили в Зубин Поток.
Ранее сообщалось, что президент Сербии Вучич приказал привести все подразделения Вооруженных Сил Сербии в полную боевую готовность.