Мадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле
28 мая, 2019, 10:27
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен в ближайшее время провести в стране парламентские выборы
Об этом вын написал в Twitter .
"Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальное собрание нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации", - заявил Мадуро.
Pedí a la Dirección Nacional ya toda la militancia del @PartidoPSUV , prepararse para salir victoriosos ante unas elecciones parlamentarias. Más temprano que tarde, se tendrá que renovar la Asamblea Nacional para así, cerrar el ciclo de locura y desestabilización. ¡Elecciones Ya! pic.twitter.com/O2dJOCFfoE- Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 28 мая 2019 г.
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- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США.
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- Российские наемники ППК "Вагнер" поехали в Венесуэлу охранять Мадуро. В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законная". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- 15 апреля Гуайдо призвал к общенациональным протестам для свержения режима Мадуро.