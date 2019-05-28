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Espreso.tvМирМадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле

Мадуро анонсировал парламентские выборы в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен в ближайшее время провести в стране парламентские выборы

Об этом вын написал в Twitter .

"Я обратился к руководству и рядовым членам своей партии с призывом готовиться к победе на парламентских выборах. Национальное собрание нужно обновить и покончить с порочным кругом безумия и дестабилизации", - заявил Мадуро.

 

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