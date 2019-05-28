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Espreso.tvСпортКоноплянка выполнил невероятный удар на тренировке сборной Украины

Коноплянка выполнил невероятный удар на тренировке сборной Украины


фото: ffu.ua
Полузащитник сборной Украины по футболу выполнил фантастический удар на тренировке во время подготовки к отборочным матчам Евро-2020

Об этом сообщает "24 канал" .

На тренировочном занятии было проведено матч с тенисбол. Шевченко взял в свою команду Ярмоленко, Коноплянка и Безуса. В одном из моментов соперники, в составе которых были игроки молодежной сборной, тренируются сейчас под руководством Шевченко и Ротаня, "пропустили" гол от Коноплянки Евгений нанес эффектный удар удар через себя в падении.

Следующие матчи сборной Украины против Сербии и Люксембурга пройдут на "Арене Львов" 7-го и 10 июня соответственно.

  • 27 мая полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поделился впечатлениями, как чувствует себя в расположении сборной Украины.
  • 23 мая игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка выложил яркую фотографию, как он готовится к выезду в лагерь сборной Украины.
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